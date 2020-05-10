النهر الصناعي: تعرض محطة الكهرباء منظومة الحساونة – سهل الجفارة لاعتداء من قبل مجهولين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، عن تعرض محطة الكهرباء (النهر 1) صباح اليوم السبت، للاعتداء من مجموعة خارجة عن القانون وإجبار المشغلين بالشركة العامة للكهرباء بالمحطة على فصل الكهرباء عن الحقل الجنوبي والشمالي.

وقالت المنظومة، إنها لم يتسنى لها معرفة الدوافع والأسباب لهذا التصرف غير المسؤول والذي سيكون له تأثير في خفض معدلات إنتاج المياه بخروج الحقلين عن العمل واستمرار العمل بالحقل الشرقي فقط، بحسب ما نشرت على صفحتها في “فيسبوك”.

وأشارت المنظومة، إلى أن هذا الاعتداء سيترتب عنه عجز في الإمداد المائي الذي تعاني منه المنظومة، وعدم القدرة على الإيفاء بكافة احتياجات المدن من المياه، بسبب سرقة وتخريب عدد 106 بئرا وتعثر أعمال الصيانة للظروف الأمنية السيئة والصراع المسلح المستمر.

إضافة إلى الاستهلاك المفرط للمياه والتوصيلات غير الشرعية على طول مسارات المنظومة، خاصة بالمسار الشرقي للحصول على المياه لغرض الشرب والزراعة، مما سيؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه على أغلب مناطق مدينة طرابلس خاصة المرتفعة منها.

وأعربت منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، عن أملها في حلحلة هذه الإشكالية وإعادة الكهرباء في أسرع وقت وعودة التشغيل للحقلين والعمل على الرفع من معدلات تدفق المياه بما هو متاح للتشغيل من الآبار.

وطالبت المنظومة، بخفض معدلات استهلاك مدن المنطقة الوسطى بالتنسيق والتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي، وذلك لتغذية كافة المناطق بالعاصمة طرابلس بالمياه وباقي المدن بالمسار.