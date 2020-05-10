المتواجدين في مصر..بلدية طبرق ترحب باستقبال العالقين من درنة في فنادقها

أخبار ليبيا24- خاص

رحب عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية بطلب عميد بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي بشأن فتح فنادق طبرق لاستقبال المواطنين العالقين من مدينة درنة والمتواجدين في مصر.

وأكد بوالخطابية خلال الاجتماع أمس السبت أن استقبال العالقين من مدينة درنة المتواجدين في مصر في فنادق طبرق جاء للظروف التي تعاني منها مدينة درنة ولعدم وجود فنادق تليق باستقبال العالقين.

وقال الغيثي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ :”وجدنا كل ترحاب من عميد بلدية طبرق وتفهم الوضع القائم وماتمر به مدينة درنة حيث لاتوجد لدينا مرافق سياحية ولاتوجد لدينا أي مبانٍ تليق بمكوث العالقين العائدين”.

وأضاف عميد بلدية درنة :”لدينا منتجع واحد، إلا أن القدرة الاستيعابية في هذا المنتجع لاتفي بالغرض المطلوب لوجود عالقين سابقين استضافتهم بلدية درنة”.

وأوضح الغيثي أن فندق اللؤلؤة في حي الساحل الشرقي كان مقراً للجماعات الإرهابية عندما كانت تسيطر على المدينة وتم استهدافه أثناء الحرب على الإرهاب من أجل تطهير المدينة منهم، وتعرض لأضرار ولايمكن أن يستقبل أي شخص.

وأكد أنه بعد هذا الاتفاق مع عميد بلدية طبرق سوف تستقبل فنادق طبرق العالقين من مدينة درنة وعددهم 380 مواطن من درنة والبلديات المجاورة لها.