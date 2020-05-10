“العليا طرابلس” تشدد على تنفيذ إجراءات حظر التجول

لوحظ خلال الأيام الماضية كسر لإجراءات حظر التجول من قبل عدد من البلديات

0

أخبار ليبيا 24 – خاص

شددت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا واللجنة العلمية الاستشارية في طرابلس على ضرورة تقيد المواطنين والبلديات بتنفيذ إجراءات الحظر والالتزام بقفل المحال التجارية .

وجاءت هذه المطالبات خلال اجتماع عقدته اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا، واللجنة العلمية الاستشارية المشكلة من المجلس الرئاسي ناقشت فيه ملف تطبيق إجراءات حظر التجول المقررة .

ولوحظ خلال الأيام الماضية كسر واضح لإجراءات حظر التجول من قبل عدد من البلديات، من خلال فتح المحال والمراكز التجارية .

وأكدت اللجنة أن ليبيا لم تخرج بعد من دائرة خطر انتشار وباء كورونا، حتى يتم إيقاف إجراءات الحظر المفروضة .

يشار إلى أن إجمالي الحالات المسجلة حتى الآن في ليبيا 64 حالة والحالات النشطة 37 وعدد المتعافين 24، فيما بلغت عدد الوفيات 3 .

المزيد من الأخبار

الطبيب يطالب الوفاق بوضع أسرى الجيش بجانب الطائرات في قاعدة معيتيقة ليتم قصفهم

‏ السويحلي : يستحيل أن نُفرّق بين حفتر وعصابات إرهاب داعش

قادمة إلى الأبيار..الرقابة على الأغذية بنغازي يكشف على شحنة بطيخ “دلاع”…

المتواجدين في مصر..بلدية طبرق ترحب باستقبال العالقين من درنة في فنادقها

المزيد

الطبيب يطالب الوفاق بوضع أسرى الجيش بجانب الطائرات في قاعدة…

‏ السويحلي : يستحيل أن نُفرّق بين حفتر وعصابات إرهاب داعش

قادمة إلى الأبيار..الرقابة على الأغذية بنغازي يكشف على شحنة…