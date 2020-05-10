“العليا طرابلس” تشدد على تنفيذ إجراءات حظر التجول لوحظ خلال الأيام الماضية كسر لإجراءات حظر التجول من قبل عدد من البلديات

أخبار ليبيا 24 – خاص

شددت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا واللجنة العلمية الاستشارية في طرابلس على ضرورة تقيد المواطنين والبلديات بتنفيذ إجراءات الحظر والالتزام بقفل المحال التجارية .

وجاءت هذه المطالبات خلال اجتماع عقدته اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا، واللجنة العلمية الاستشارية المشكلة من المجلس الرئاسي ناقشت فيه ملف تطبيق إجراءات حظر التجول المقررة .

ولوحظ خلال الأيام الماضية كسر واضح لإجراءات حظر التجول من قبل عدد من البلديات، من خلال فتح المحال والمراكز التجارية .

وأكدت اللجنة أن ليبيا لم تخرج بعد من دائرة خطر انتشار وباء كورونا، حتى يتم إيقاف إجراءات الحظر المفروضة .

يشار إلى أن إجمالي الحالات المسجلة حتى الآن في ليبيا 64 حالة والحالات النشطة 37 وعدد المتعافين 24، فيما بلغت عدد الوفيات 3 .