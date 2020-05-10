السفارة الليبية في أسبانيا : نعمل على عودة عدد من العالقين

السفارة الليبية في أسبانيا : نعمل على عودة عدد من العالقين السفارة تلقت العديد من النداءات من قبل أعضاء الجالية بطلب إرجاعهم الى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت السفارة الليبية في أسبانيا إنها تلقت العديد من النداءات من قبل أعضاء الجالية على الأراضي الأسبانية أو المتواجدين في دول قريبة بطلب إرجاعهم الى ليبيا .

وأشارت السفارة إلى أنها قامت بالتواصل مع الجهات المختصة في ليبيا لغرض إعطائنا الإذن في إمكانية البدء في تنظيم حجر صحي جديد ورحلة طيران مباشرة إلى ليبيا .

وأوضحت السفارة أنها تحتاج لتحديد عدد المواطنين الراغبين في العودة، حتى نتمكن من التقدم بطلب الموافقة من الجهات الرسمية في ليبيا، واستصدار كافة الموافقات والإجراءات اللازمة من السلطات الاسبانية.

وطالبت الراغبين في العودة ولديهم استعداد في الدخول للحجر الصحي والعودة عبر خط طيران مباشر الأيام القادمة، تسجيل أسمائهم باللغتين العربية والإنجليزية ورقم الهاتف، وإرفاق صورة من جواز السفر وترسل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة الإسبانية.