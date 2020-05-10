السراج: لم نعد نكترث لتنديدات المجتمع الدولي الخجولة العاجزة عن تسمية المعتدي باسمه السراج: القصف أسفر عن أصابة طائرات مدنية كانت تستعد للطيران لإعادة المواطنين بالخارج بسبب كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم السبت، إن قوات مجرم الحرب قامت بإطلاق أكثر من مائة صاروخ وقذيفة على الأحياء السكنية وسط طرابلس، حسب قوله .

السراج أوضح ، في بيانٍ إعلامي له، أنه تم استهداف مطار معيتيقة الدولي بعشرات القذائف، مؤكدًا أنها أصابة طائرات مدنية كانت تستعد للطيران لإعادة المواطنين العالقين بالخارج بسبب وباء كورونا، وأنها ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمطار.

ووصف السراج، استهداف مطار معيتيقة، بـ”الأعمال الجنونية لمجرم الحرب الإرهابي”، موضحًا أنه راح ضحيتها عشرات المدنيين، وأنها دليل ضعف ويأس بعد الهزائم المتتالية له ولـ”مليشياته ومرتزقته”، لافتًا إلى أنها مؤشر على قرب نهاية مشروعه الدموي للاستيلاء على الحكم.

وأكد أنه لم يعد يكترث بالتنديدات التي وصفها بـ”الخجولة” التي تصدر عن المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أنها عاجزة حتى الآن عن تسمية المعتدي باسمه ومحاسبته وإيقاف من يدعمه، قائلاً: “نؤكد من جديد لشعبنا الليبي الحُر أننا عاهدنا الله بأن نأخذ الأمر بأيدينا لدحر العدوان تمامًا في كامل أرجاء الوطن”.

‎وأشار إلى أن الانتهاكات والجرائم التي وصفها بـ”البشعة” لن تزيده إلا إصرارًا للضرب بيد من حديد بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة، قائلاً “لن يقف أمامنا أي عائق لتوفير ما يحتاجه المجهود الحربي لإتمام هذه المهمة”.

واختتم السراج “نوجه نداءً أخيرًا للشباب المغرر بهم في صفوف المعتدين بأن يسارعوا بتسليم أنفسهم مثل ما فعل زملاء لهم ووجدوا منا أفضل معاملة”.