الخارجية التركية: قوات الجيش أهداف عسكرية مشروعة إذا هاجمت مصالحنا الخارجية التركية تدعي أن قوات الجيش الوطني المسؤولية عن استهداف مطار معيتيقة

أخبار ليبيا 24

هددت وزارة الخارجية التركية بالرد عسكريا على أي هجوم من قبل قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، على المصالح التركية في ليبيا .

وحملت الخارجية التركية، في بيان لها، اليوم الأحد، قوات الجيش الوطني المسؤولية عن استهداف مطار معيتيقة، والبعثات الدبلوماسية في طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق، مؤكدة أن هذه الهجمات ترقى إلى مستوى جرائم حرب .

وهددت الوزارة بأن أنقرة ستعتبر قوات الجيش الوطني أهدافاً عسكرية مشروعة، إذا أقدمت على مهاجمة المصالح والبعثات الدبلوماسية التركية في ليبيا .