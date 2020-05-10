“الاختيار”..الإرهاب كان يسعى لتأسيس “دولة” فتحطمت أحلامه

أخبار ليبيا24

كل شخص سوي ذو عقل لا يفرح بمشاهد القتل والدم والتفجير والتفخيخ باستثناء الإرهابيين المشوهين فكريًا وعقائديًا فهم فقط من تسعدهم أخبار الأشلاء والدماء والموت باسم الجهاد.

غرر قيادات ومشايخ الإرهابيين بعناصر مندفعين متهورين وقاموا بغسل أدمغتهم بعد أن ألبسوا عليهم الحق بالباطل وزينوا لهم الجرائم من قتل وتعذيب وسرقة وجعلوها لهم أعمالًا جائزة وبارتكابها يؤجرون وينالون الثواب.

الحلقة السادسة عشر من مسلسل “الاختيار” ابتدأت بمقطع مرئي لتفجير مديرية أمن الدقهلية التي راح ضحيتها عدد من رجال الأمن وبعض المدنيين إضافة إلى سقوط جرحى وتدمير المباني والسيارات جراء التفجير الإرهابي.

عقبه مشهد لدخول زعيم جماعة “أنصار بيت المقدس” على مجموعة من الأشخاص بينهم الإرهابي هشام عشماوي وصديقه عماد الدين وآخرون وهو مبتهج مسرور وسعيد يبشرهم بنباء التفجير، وساد التكبير والحمد والثناء عندما أخبرهم بعدد ضحايا التفجير.

منسي يواصل مطاردته للإرهابي القناص المدعو إبراهيم محمد فريج الشهير بـ “أبو صهيب” في حين عشماوي يبدي حزنه عن سقوط 4 جرحى فقط نتيجة العملية الإرهابية التي خطط لها ونفذها بواسطة سيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، منسي يواصل ملاحقة الشر وعشماوي يزرع الشر وينشر الرعب والموت والدمار.

ويصرح مفتي الجماعة الإرهابي عمر سرور لعشماوي بأن هدف كل عملياتهم الإجرامية التي أسموها بـ”الجهاد” هو إقامة الدولة ويحثه على ألا يكون مجرد محارب يتحرك بحسب أوامر القيادات التي تجني ثمار ونتائج هذه الأعمال، وأن عليه أن يتعلم فن السياسة.

ومع التركيز على الجانب الإعلامي الذي تعول عليه التنظيمات الإرهابية كثيرًا كونه يخلق منهم ويظهرهم بأنهم قوة لاتقهر وأنهم سيبطشون بكل من يخالفهم ويعارضهم وغيرها من الأوهام، تحدث سرور عن تكيتك آخر تتبعه الجماعات الإرهابية.

وأكد سرور لعشماوي أن كتائب الفرقان الإرهابية تعمل تحت جناح جماعة أنصار بيت المقدس، بل إنهم تنيم واحد، لكن التكتيك المتبع هو إظهاره كأنه تنظيم منفصل بمباركة عملياته الإرهابية والسماح لهم بتبني عمليات إرهابية أخرى ونسبها لهم، ومع مرور الوقت تعلن الفرقان انضمامها ومبايعتها لجماعة بيت المقدس لإظهارها بأنها كيان كبير وإلا لما اندمجت كتائب الفرقان لها وبايعت أميرها.