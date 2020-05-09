377 شخصا يغادرون مقرات الحجر الصحي بطبرق بعد استكمال مدة الحجر

أخبار ليبيا 24–خاص

أنهى نحو 377 مواطنا عائدا ممن كانوا عالقين في مصر فترة الحجر الصحي حيث قامت لجنة متابعة كورونا واللجنة الاستشارية وبلدية طبرق اليوم السبت في إنهاء إجراءات خروجهم بعد وصولهم لفنادق دار السلام وباب طبرق وزين وأكاكوس في الـ25 من شهر أبريل الماضي.

وسلّمت اللجنة اليوم جوازات سفر هؤلاء المواطنين والسماح لهم بمغادرة الفنادق المذكورة وتبقى نحو 35 مواطن بفندق دار السلام وسيتم خروجهم بعد يومين لاستكمال المدة المفروضة المحددة بـ 14 يومًا.

وغادر المواطنون مقرات الحجر الصحي بعدما تأكد للجنة خلوهم من فيروس كورونا المستجد. وقدم العائدون شكرهم للجنة متابعة كورونا واللجنة الاستشارية وبلدية طبرق على حفاوة استقبال وكرم الضيافة التي لقوها خلال مدة الحجر.