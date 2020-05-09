مكافحة كورونا طبرق: لدينا 3000 مواطن عالق بمرسى مطروح

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في طبرق عبدالمنعم اسويكر لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم السبت لدينا 3000 مواطن ليبي من كل المدن الليبية عالقين بمدينة مرسى مطروح.

وأضاف اسويكر سوف يتم استقبالهم على دفعتين كل دفعة 1500، مؤكدًا أنه سيتم استضافة 700 مواطن في فنادق طبرق حسب السعة الاستيعابية للفنادق التي خصصت لهذا الغرض.

وتابع عضو اللجنة :”لدينا القدرة من خلال هذا العدد أن نستضيف المواطنيين الليبيين من المناطق الغربية البعيدة أما المواطنين من المناطق الشرقية فسوف تقوم بلدياتهم باستقبالهم حسب الاتفاق مع عمداء البلديات”.

وأوضح اسويكر أن مدينة طبرق استقبلت 649 مواطن قادم من مصر بتاريخ 25-26 أبريل وأجريت لهم التحاليل وكانت النتائج سلبية.

وأشار عضو اللجنة الاستشارية إلى أن فنادق أمساعد والبردي استقبلت عدد 120 مواطن قادم من مصر، لافتا إلى أن العالقين المتواجدين في مصر سوف يدخلون ليبيا عبر منفذ أمساعد اعتباراً من يوم غد الأحد.

يشار إلى أن فنادق في مدينة طبرق قد خصصت لاستقبال العالقين القادمين من مصر بإشراف اللجنة العليا لمكافحة كورونا وإشراف اللجنة الفرعية بطبرق وبلدية طبرق واللجنة الاستشارية.