مركز مكافحة الأمراض يكشف عن شروط الصحية لإمكانية عودة الدراسة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت رئيس قسم الصحة المدرسية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض فوزية الترهوني، إن المركز وضع شروطا صحية لإمكانية العودة التدريجية للدراسة للشهادتين الإعدادية والثانوية.

وأوضحت الترهوني، أن الشروط التي وضعها المركز تمثلت في ضرورة أن يحتوي كل فصل دراسي على عدد 15 طالبا فقط، وتوفير مياه نظيفة داخل المدارس وتوفير مواد تنظيف ومعدات تعقيم وتطهير، وقفل مقاصف المدارس.

إضافة إلى إلغاء فترة الاستراحة بين الحصص، ومنع كافة الأنشطة التي تسبب في تجمعات الطلبة مثل حصص الأنشطة البدنية وغيرها من الأنشطة بما في ذلك الطابور الصباحي، بحسب ما نشر المركز على صفحته في “فيسبوك” أمس الجمعة.

وأشارت الترهوني، إلى أن وزارة التعليم ستعمل على تقليص عدد ساعات الدراسة اليومية وعدد الحصص، بالإضافة إلى تقليص بعض المواضيع بالمناهج الدراسية.

وأكدت رئيس قسم الصحة المدرسية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن هذه الخطوة لا تعني خروج البلاد من خطر فيروس كورونا، إنما لضمان عدم ضياع سنة دراسية كاملة على طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية بشكل يضمن أيضا وقايتهم من الفيروس.

وكانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني قد وضعت مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التوصيات الأخيرة للعودة التدريجية للدراسة للشهادتين الإعدادية والثانوية، والتوصيات الخاصة بالعودة التدريجية لمراحل النقل للتعليم الأساسي والمتوسط.