صرمان تحتفي برجوع الحالة التي شفيت من كورونا

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احتفت مدينة صرمان وعدد من مؤسساتها برجوع الحاج نجمي موسي الناكوع للمدينة بعد شفائه من فيروس كورونا.

ونظم للناكوع عقب عودته من طرابلس موكب جاب أرجاء المدينة شارك فيه لجنة الأزمة لمكافحة وباء كورونا ببلدية صرمان ومديرية أمن وفوج الكشاف وجمعية الهلال الأحمر بصرمان ولفيف من أهالي المدينة .

وأعلنت مدينة صرمان يوم 20 أبريل الماضي أول إصابة بفيروس كورنا في المدينة وتلقي المصاب العلاج في مركز العزل معيتيقة بطرابلس وأعلن عن شفائها في الخامس من مايو الجاري .