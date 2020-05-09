حكومة الوفاق تُبقي على إجراءات الحظر المتعلقة بكورونا لمدة عشرة أيام أخرى حكومة الوفاق تشدد على ضرورة استمرار غلق المحلات الكبرى والأسواق لمواجهة كورونا

أخبار ليبيا24

قررت حكومة الوفاق الإبقاء على إجراءات الحظر المتعلقة بجائحة كورونا المستجد لمدة عشرة أيام أخرى اعتبارا من يوم أمس الجمعة من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا.

وشددت الحكومة على ضرورة الاستمرار في إغلاق المحلات الكبرى والأسواق، بما فيها محلات الملابس والأحذية وكل المحلات التي لا تقدم خدمة أساسية للمواطن ومنع كافة التجمعات.

وسجلت ليبيا حتى يوم الجمعة 64 إصابة بفيروس كورونا بينها 37 حالة نشطة و24 حالة شفاء و3 حالات وفاة.

ووفقا لقرار الحكومة؛ فإن العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية يستمر بنسبة 10 بالمئة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا ويُستثنى من ذلك المصارف التجارية على أن يستمر عملها حتى الساعة الخامسة مساء لتقديم خدماتها للمندوبين مع ضرورة وضع كافة التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمع. وألزمت الحكومة جميع الموظفين بارتداء الأقنعة الطبية عند الخروج.