بني وليد تستلم 980 إسطوانة غاز طهي

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أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز الخميس أنه تم تسليم شحنتين محملة بـ 980 اسطوانة غاز الطهي لبلدية بني وليد.

وأوضحت الشركة عبر حسابها في موقع “فيسبوك” أن عملية التسليم تمت بالتنسيق مع المجلس البلدي للمدينة والمنطقة العسكرية الوسطى بمدينة مصراتة انطلاقا من مستودعات البريقة في مصراتة.

وتعاني عدد كبير من مناطق ليبيا من نقص في إسطوانات الغاز مما تسبب في رفع أسعارها بشكل كبير جدا مقارنة بالسعر الرسمي.

وكانت شركة البريقة قد أكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان إمدادات الوقود لمدينة بني وليد مؤكدة أنها تعمل بشكل مستمر على إيجاد خطط بديلة مع مسؤولي البلديات لضمان إيصال غاز الطهي وسط جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا.