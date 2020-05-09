الكفرة تنسق لعودة مواطنيها العالقين بمصر بسبب كورونا

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وجه رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا ببلدية الكفرة مراسلة إلى رئيس لجنة حصر العالقين بسبب كورونا في مصر مرفقة بأسماء مواطني الكفرة العالقين هناك.

وأكدت اللجنة، أنها نسقت مع اللجنة المختصة في طبرق بشأن إيواء مواطني الكفرة العائدين من مصر في أحد الفنادق وتوفير عدد من الاستراحات داخل البلدية لأي طارئ، موضحة أن وفدا من اللجنة سينتقل إلى طبرق لاستقبال المواطنين هناك .

وعقدت اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا ببلدية الكفرة الأسبوع الماضي اجتماعا ناقشت فيه عودة العالقين في مصر، والذين يبلغ عددهم نحو 57 مواطنا ومواطنة من بينهم أطفال.

وجرى الاتفاق والتنسيق مع آمر مجموع المناطق العسكرية الجنوبية لتخصيص القاطع السكني بمعسكر “الشيباني” الواقع جنوبي الكفرة ليكون مكانا للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وأكد رئيس المجلس التسييري ببلدية الكفرة، عبدالرحمن عقوب، تحمل البلدية تكاليف نقل المواطنين من طبرق إلى الكفرة بالإضافة إلى تكاليف الإعاشة خلال فترة الحجر.