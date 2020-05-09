القيادة العامة تنفي استهداف المقار الدبلوماسية الأجنبية والدولية بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، استهداف السفارات الأجنبية والهيئات الدولية في العاصمة طرابلس التي تنافي المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، بحسب ما صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أحمد المسماري.

وأكد المسماري، أن القيادة العامة تتعاهد وبشكل مباشر بحماية المقار الدبلوماسية كالسفارات الأجنبية ومقرات الهيئات والبعثات الدولية في العاصمة، وكذلك مقرات الشركات الأجنبية ومؤسسات الدولة

وقال المسماري، إن هذا التعاهد يأتي لسببين: أولاً أن عمليات القوات المسلحة تستهدف حماية الوطن وضيوفه من الإرهاب والعصابات الإجرامية لتبرهن لليبيين والمجتمع الدولي أنها تقاتل من أجل السلام والأمن والاستقرار.

وأضاف، ثانيا أن القيادة العامة تدرك تماما أن العصابات الإرهابية لا تتوانى عن ارتكاب جرائم وأفعال قذرة ضد السفارات الأجنبية الهيئات الدولية من أجل تأليب الرأي العام الدولي على القوات المسلحة وأهداف الحرب التي تخوضها ضد التكفريين والعصابات الإجرامية.

وأشار المسماري، للجميع إلى أن طوال السنوات الماضية وقبل أن تبدأ عملية طوفان الكرامة كانت السفارات والبعثات الأجنبية عرضة للاستهداف والاعتداء والسرقة والنهب من المليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس، على حد قوله.