الشح: ستيفاني والسراج يرتبان لبدء عملية سياسية بناءً على مبادرة عقيلة الشح: احذروا هناك من سيستعمل المعاناة لبدء العملية السياسية مع القتلة والمراوغين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح، اليوم السبت، إن مركز الحوار الإنساني يتواصل بأعضاء النواب في الشرق وطرابلس في الوقت الذي تعرضت فيه طرابلس هذا الصباح للإجرام.

الشح أوضح ، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اتفاق رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج لبدء عملية سياسية بنفس الأدوات.

وأكد أن تلك العملية السياسية بناءً على مبادرة من وصفه بـ”التافه عقيلة”، في إشارة لرئيس مجلس النواب بطبرق المستشار عقيلة صالح، قائلاً “احذروا هناك من سيستعمل المعاناة لبدء العملية السياسية مع القتلة و المراوغين”.

وسقطت قذائف بالقرب من موقع سفارتي إيطاليا وتركيا بوسط طرابلس، أول أمس الخميس، حيث قال السفير التركي في تصريحات لوكالة لرويترز، إن صاروخ جراد سقط على مبنى المحكمة العليا المجاور للسفارة، وصاروخ آخر سقط قرب وزارة الخارجية.

فيما أكدت وزارة الخارجية الإيطالية عبر حسابها على “تويتر”، أن المنطقة المحيطة بمقر إقامة السفير الإيطالي تعرضت للقصف مما أدى لسقوط قتيلين على الأقل، كما سقطت قذائف أيضا حول ميناء المدينة.

ومن جهتها، نعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أمس الجمعة، أحد منتسبيها ويدعى سراج سهل الفزاني، الذي يعمل في مركز شرطة زاوية الدهماني، موضحة في بيان لها، أن إحدى الدوريات الأمنية بالإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية المكلفة بحماية مقر إقامة السفير الإيطالي تعرضت لإصابات خطرة في صفوف بعض أفرادها، وكذلك بعض المواطنين بالمنطقة.