الحرس البلدي طبرق يضبط وافدون يتاجرون بالتمر الهندي مجهول المصدر

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي البطنان مصطفى عوض زاكي لـ”أخبار ليبيا24″ إنه تم ضبط باعة من العمالة الوافدة يقومون ببيع عصير التمر الهندي مجهول المصدر.

وأضاف زاكي أن العمالة يقومون ببيع العصير على قارعة الطريق، لافتا إلى أنه تم ضبط الكميات المعروضة للبيع وإحالة العمالة الوافدة إلى التحقيق ومصادرة العصير.

وأشار رئيس الوحدة إلى أن دوريات الحرس البلدي قامت بالمرور على المحلات وضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتيهة الصلاحية.

وأفاد زاكي أن الدوريات مستمرة وسيتم إحالة أصحاب المحلات للتحقيق، مؤكدًا أن المواد الغذائية المضبوطة والخضروات سيتم إتلافها بالطرق القانونية المتبعة.

وطالب رئيس الوحدة المواطنين بعدم شراء المواد الغذائية إلا بعد التأكد من صلاحيتها وعدم شراء الخضروات غير الصالحة التي تعرض بأسعار زهيدة.