الأهلي بنغازي يصرف مرتبات الطواقم الفنيه والإدارية
أخبار ليبيا24
قررت إدارة النادي الأهلي بنغازي، برئاسة خالد السعيطي، صرف مرتبات ومستحقات الطواقم الفنية والإدارية العاملة في النادي.
وأشارت الإدارة على حسابها في موقع فيسبوك إلى أن إجمالي المرتبات التي تم صرفها بلغت مايقرب نصف مليون دينار ليبي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت توقفت فيه الأنشطة الرياضية المختلفة بسبب انتشار وباء كورونا.
وكانت إدارة نادي الأهلي قد اجتمعت منتصف الأسبوع الماضي وناقشت عديد المواضيع التي تخص النادي أبرزها تخفيض المرتبات وتقليص الكادر الوظيفي، و إعادة تشكيل الكادر الوظيفي للألعاب الرياضية في النادي .