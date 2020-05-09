الأهلي بنغازي يصرف مرتبات الطواقم الفنيه والإدارية

أخبار ليبيا24

قررت إدارة النادي الأهلي بنغازي، برئاسة خالد السعيطي، صرف مرتبات ومستحقات الطواقم الفنية والإدارية العاملة في النادي.

وأشارت الإدارة على حسابها في موقع فيسبوك إلى أن إجمالي المرتبات التي تم صرفها بلغت مايقرب نصف مليون دينار ليبي.

وجاءت هذه الخطوة في وقت توقفت فيه الأنشطة الرياضية المختلفة بسبب انتشار وباء كورونا.