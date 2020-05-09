إعلان نتائج المسح العشوائي عن فيروس كورونا ببنغازي بعد أسبوع المسح العشوائي عن فيروس كورونا ببنغازي استهدف 600 مواطن

أخبار ليبيا24

أعلن نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الليبية، الدكتور أحمد الحاسي أن نتائج المسح العشوائي عن فيروس كورونا الذي أجري على المواطنين في بنغازي ستعلن خلال الأسبوع.

وأشار الحاسي، إلى قرب الانتهاء من جمع العينات الخاصة بالمسح العشوائي التي تصل لنحو 600 عينة، والتي بدأ العمل فيه منذ السبت الماضي لأعمار مختلفة من مناطق متفرقة وأحياء متفرقة ببنغازي.

وناشد الحاسي، يوم الجمعة، المواطنين بضرورة الاستمرار والالتزام بالحظر الصحي، مؤكدًا أن حقيقة الوضع الوبائي في ليبيا لم تعرف بعد.

وسجلت ليبيا حتى يوم الجمعة 64 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد من بينها 37 حالة نشطة و24 حالة شفاء و3 وفيات.