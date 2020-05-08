وصول جهاز الكشف عن فيروس كورونا لسبها وقع توفير الجهاز بالتعاون بين مركز سبها الطبي ووزارة الصحة بالحكومة الليبية

أخبار ليبيا24

استلمت إدارة الخدمات الصحية بالحكومة الليبية بسبها جهاز الكشف عن فيروس كورونا (PCR)، والذي تمكن مركز سبها الطبي من توفيره بالتواصل مع وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

وشارك في مراسم التسليم رئيس ونائب الغرفة العليا لمكافحة وباء الكورونا بسبها ورؤساء الأقسام الطبية بالمركز، ومدير المختبر المرجعي العام ومصرف الدم.

وقال عميد المجلس البلدي لبلدية سبها الشاوش غربال لـ”أخبار ليبيا24″ إن وصول الجهاز سيسهل إجراء الفحوصات والكشف المبكر للحالات، موضحا أن الجهاز سيبدأ عمله خلال الإسبوع المقبل، وسيقدم خدماته لكل مناطق الجنوب فيما يخص الكشف عن حالات الاشتباه.