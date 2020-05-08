نورلاند يشدد على ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لزيادة الشفافية والمساءلة في المؤسسات الاقتصادية الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شدد سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند، على ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لزيادة الشفافية والمساءلة في المؤسسات الاقتصادية الليبية من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في جميع أنحاء ليبيا بشكل كامل.

جاء ذلك خلال اجتماع نورلاند مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الخميس، لمناقشة الوضع الاقتصادي في ليبيا وتأثيره على الشعب الليبي والمؤسسات العامة، حيث تواجه البلاد التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا، بحسب ما نشرت السفارة الأمريكية على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم.

واتفقا الطرفان، على العمل معًا لتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في مجالي الاقتصاد والطاقة في ليبيا لمعالجة القضايا الرئيسية، بما في ذلك العجز المتوقع في توليد الطاقة قبل الصيف، عندما تصل انقطاعات التيار الكهربائي إلى ذروتها، وفقا للسفارة الأمريكية.