من الزاوية..تونس تؤكد اختطاف مركبي صيد من قبل خافرة مسلحة لخفر السواحل الليبي

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أخبار ليبيا24

أعلن عضو مكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صالح هديدر عن اختطاف مركبين تونسيين من طرف خافرة مسلحة تابعة لخفر السواحل الليبي قادمة من مدينة الزاوية قرب الحدود الليبية التونسية.

وبحسب تصريحات هديدر فإن المركبين التونسيين كانا في المياه التونسية و يقلان 25 بحارا تونسيا.

وتابع هديدر في تصريح لبرنامج صباح البركة في تونس أن المفاوضات لا تزال مستمرّة على الحدود الليبية بين الجيش البحري التونسي وأعوان المركب الذين قاموا بعملية الاختطاف.

وأضاف أن هذه الخافرة اعتادت القيام بهجمات على المراكب التونسية وخطف البحارة التونسيين من أجل الدخول في مفاوضات للحصول على مبالغ مالية.

وشدّد هديدر على ضرورة تنظيم دوريات من أجل حماية البحارة التونسيين وعدم تكرار هذه الممارسات وفق تعبيره.

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