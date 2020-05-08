منظمة الصحة العالمية توصل شحنة مساعدات طبية للجنوب

أخبار ليبيا24

وصلت إلى مخازن الإمداد الطبي فرع فزان بسبها شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا بتمويل من الحكومة الألمانية و صندوق الحماية المدنية للإتحاد الأوروبي والمساعدات الأنسانية.

وصلت إلى مخازن الإمداد الطبي فرع فزان بسبها شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا بتمويل من الحكومة الألمانية و صندوق الحماية المدنية للإتحاد الأوروبي والمساعدات الأنسانية.