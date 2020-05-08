منظمة الصحة العالمية توصل شحنة مساعدات طبية للجنوب
وقع توزيع الشحنة على جميع المؤسسات الصحية المستهدفة في الجنوب
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أخبار ليبيا24
وصلت إلى مخازن الإمداد الطبي فرع فزان بسبها شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا بتمويل من الحكومة الألمانية و صندوق الحماية المدنية للإتحاد الأوروبي والمساعدات الأنسانية.
وقالت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في الجنوب راضية الجداوي لأخبار ليبيا24، إن الشحنة التي وصلت ضمن مجموعة من الشحنات التي توردها المنظمة لجميع المؤسسات الصحية بالمنطقة، والتي تتم بعد وضع دراسة لاحتياجات هذه المؤسسات، على ضوء الزيارات الميدانية التي ينظمها فريق المنظمة في الجنوب.
وأكدت الجداوي أن الأوضاع الصحية في المنطقة تحت متابعة منظمة الصحة العالمية، وهي تتواصل بشكل منتظم مع السلطات المعنية بخصوص توفير الاحتياجات لمجابهة المرض ، مبينةً ان الشحنة التي وصلت ووزعت على المؤسسات المستهدفة في سبها والقطرون ومرزق وغات ووادي البوانيس ووادي الشاطئ.