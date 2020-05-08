فرق من مستشفى الثورة البيضاء تقدم كافة الخدمات الطبيةً للعائدين من السفر

فرق من مستشفى الثورة البيضاء تقدم كافة الخدمات الطبيةً للعائدين من السفر

أخبار ليبيا24

أجرت الفرق الطبية لمستشفى الثورة البيضاء الفحوصات الطبية للمرضى من المواطنين العائدين مؤخرا من مصر والمتواجدين بالحجر الصحي الإجباري بفنادق مدينة البيضاء.

تضمنت الجولة التي قامت بها الفرق على العائدين من السفر الأربعاء الماضي تقديم خدمات طبية متكاملة بأماكن الحجر من تحاليل وصور ورعاية طبية.

وتعمل هذه الفرق على مدار 24 ساعة على خدمة كافة المرضى وذلك ضمن حلقة تواصل مع فرق الهلال الأحمر داخل هذه الفنادق المخصصه للحجر الصحي.