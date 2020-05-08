عقيلة صالح يؤكد لدي مايو على ضرورة منع تسليح الميليشيات بطرابلس من بعض الدول الداعمة للإرهابيين

عقيلة صالح يؤكد لدي مايو على ضرورة منع تسليح الميليشيات بطرابلس من بعض الدول الداعمة للإرهابيين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال اتصال هاتفي تلقه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على ضرورة منع وصول السلاح للميليشيات المسلحة في طرابلس عن طريق بعض الدول الداعمة للجماعات الإرهابية.

وبحث صالح خلال الاتصال الهاتفي دي مايو آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات السياسية في ليبيا، بحسب ما نشر الموقع الرسمي لمجلس النواب.

وأكد صالح، على ضرورة احترام المجتمع الدولي لإرادة الليبيين، مجددا تأكيده على دور الجيش الليبي في محاربة الإرهاب والمليشيات المسلحة، وصولاً إلى تحرير كافة تراب الوطن.

وعبر رئيس مجلس النواب، عن تضامن ليبيا مع الشعب الإيطالي في مجابهته لجائحة كورونا، متمنياً السلامة للشعب الإيطالي الصديق، على حد قوله.

من جهته، وأكد وزير الخارجية الإيطالي على دور عملية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في البحر الأبيض المتوسط.

كما شدد لويجي دي مايو لعقيلة صالح، على ضرورة الوصول إلى حل سياسي في ليبيا وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، مشيرا إلى أن إيطاليا تبحث مع شركائها الدوليين إمكانية تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا.