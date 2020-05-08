الوطني لمكافحة الأمراض: نتائج 144 عينة اشتباه “كورونا” سالبة

أخبار ليبيا24

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة أن نتائج عينات لعدد 144 حالة اشتباه بفيروس “كورونا” ظهرت سالبة جميعها.

وأوضح المركز الوطني أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز استلم عدد (144) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي الحالات التي تم تسجيلها هي إجمالي الحالات 64، والحالات النشطة 37، وعدد المتعافين 24، وعدد الوفيات 3.