الوحيشي لـ”أخبار ليبيا24″ تلقيت عروضًا وأنا باقٍ في الاتحاد

أخبار ليبيا24- خاص

قال حارس مرمى الاتحاد والمنتخب الليبي مراد الوحيشي تلقيت عديد العروض من أندية محلية، لكن عقدي متواصل مع الاتحاد، ولم أفكر في الرحيل.

وأضاف الوحيشي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ :”أنا حاليا ملتزم بعقد مع نادي الاتحاد، سينتهي في أكتوبر المقبل”.

وتابع الحارس :”تلقيت عروضُا في السابق كعرض تجربة، مع دينامو زغرب الكرواتي، لم أرفض الفكرة، لكن الوقت كان قصيرا، فقررت البقاء لأنه تجريبي، وليس عقدا بشكل رسمي”.

وكشف الوحيشي عن سبب تألقه في صد ركلات الجزاء جاء بسبب التركيز والتدريب وتطبيق ملاحظات المدربين، وراء التألق في ركلات الجزاء.

وواصل حديثه :”بالنسبة للمنتخب الليبي يحتاج لمعسكرات وعدد من المباريات الودية القوية، لكي نكون جاهزين بدنيا وفنيا، خاصةً في ظل عدم وجود دوري”.

وختم الحارس :”أتمنى أن تعود الحياة الرياضية لسابق عهدها، وأن يعود الدوري الليبي، لنبني منتخبا قويا دون أي عراقيل، وننافس المنتخبات العربية والأفريقية”.