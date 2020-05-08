الهلال الأحمر بسبها يوفر علميات الولادة الطبيعية مجانا

اخبار ليبيا24

اعلنت مصحة وعيادات الهلال الأحمر بسبها بتوفير عمليات الولادة الطبيعية مجانا طوال النصف الثاني من شهر رمضان، لتخفيف الضغظ عن المركز الطبي.

اعلنت مصحة وعيادات الهلال الأحمر بسبها بتوفير عمليات الولادة الطبيعية مجانا طوال النصف الثاني من شهر رمضان، لتخفيف الضغظ عن المركز الطبي.