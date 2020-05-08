الهلال الأحمر بسبها يوفر علميات الولادة الطبيعية مجانا
تهدف المبادرة لتخفيف الضغظ عن مركز سبها الطبي
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اخبار ليبيا24
اعلنت مصحة وعيادات الهلال الأحمر بسبها بتوفير عمليات الولادة الطبيعية مجانا طوال النصف الثاني من شهر رمضان، لتخفيف الضغظ عن المركز الطبي.
وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر بسبها محمد ابو خزام لأخبار ليبيا24، إن مبادرة توفير العمليات المجانية تأتي من صميم العمل الإنساني للجمعية، وهي ضمن مساعي الجمعية لتخفيف العبء عن محدودي الدخل، وايضا مساعدة المركز الطبي وتخفيف ضغظ الحالات عليه.
وأكد بوخزام أن المصحة تضم اطقم طبية متخصصة وتمتلك القدرة على استيعاب الحالات على مدار الاربع وعشرين ساعة، وبشكل مجاني لكل المرتادين.