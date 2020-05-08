الموت أو الأسر أو الهروب.. مصير المرتزقة السوريين والإرهابيين الأجانب في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

لازالت تركيا تواصل إرسال المرتزقة السوريين والأجانب إلى ليبيا بشكل مستمر للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق الوطني والمليشيات ضد قوات الجيش الوطني الليبي في محاور العاصمة الليبية طرابلس.

واستغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الألاف من الشباب السوريين الذين يعانون من الفقر والتشرد بسبب الحرب في بلادهم، وعرض عليهم إغراءات للحصول على الأموال للقتال في ليبيا، مما دفعهم ذلك للموافقة والمجيء إلى هنا.

رفض شعبي واسع

وتحدثت تقارير محلية ودولية عن وصول عشرات الإرهابيين ضمن أفواج المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس لتعزيز صفوف قوات الوفاق، مما آثار ذلك جدلا ومعارضة ورفضا شعبيا واسعا في ليبيا.

ووفقاً للإحصائيات فإن عدد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 7850 مرتزق بينهم مجموعة من جنسيات مختلفة، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب تمهيدا لإرسالهم إلى ليبيا بلغ نحو 3000 مجند.

وجاء هذا العدد من المقاتلين إلى العاصمة طرابلس ومصراتة لدعم المليشيات وقوات الوفاق عقب تلقيهم وعودا بحصول على رواتب عالية تصل إلى 2000 دولار أمريكي، ولكنهم لم يحصلوا عليها كما قيل لهم ، بل تقاضوا رواتب شهرية وصلت في أقصى حالاته إلى 400 دولار.

القتال من أجل المال

وهذا ما يؤكد أن المرتزقة السوريين والإرهابيين الأجانب جاءوا إلى للقتال في ليبيا من أجل الحصول على المال ولا تهمهم أوضاع بلادنا وأحوالها، وتخلوا عن مبادئهم الكاذبة وطموحاتهم الوهمية وتبينت أهدافهم الحقيقة التي تسعى إلى جني الأموال مهما كان مصدرها.

وقد أجرت الصحفية الأمريكية “ليندسي سينل” تحقيقاً مطولاً مع عددٍ من المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا للقتال بجانب قوات حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني.

ونشرت الصحيفة تحقيقها بعنوان بقول أحد المقاتلين المرتزقة السوريين العائدين من ليبيا: “تركيا كذبت علينا، والمرتزقة السوريين في ليبيا يائسون للمغادرة”، وقال مقاتل آخر: “أنصح المقاتلين السوريين بعدم القدوم إلى ليبيا، ضحكوا علينا ولم يعطونا 2000 دولار”.

سرقة ونهب

وبعد أن تخلت تركيا وحكومة الوفاق على المرتزقة السوريين في ليبيا وتخلفت عن وعودهم لهم، دفع هؤلاء المقاتلين إلى ارتكاب عمليات سرقة ونهب واسعة لممتلكات الليبيين وأموالهم وبيعها في أسواق العاصمة طرابلس لتعويض مستحقاتهم.

ونقلت الصحفية الأمريكية قول ناشط من فرقة حمزة إن مسلحاً ليبياً ينتمي إلى قوات حكومة الوفاق ينتمي إلى مجموعته ينقل السوريين إلى المتاجر في طرابلس حتى يتمكنوا من بيع بضاعتهم المسروقة قائلاً: “كان بعض المقاتلين ينهبون بدلاً من القتال وفي الواقع قُتل العديد من مقاتلينا لأنهم كانوا يسرقون من منازلهم بالقرب من الخطوط الأمامية وستقوم قوات حفتر بكمينهم وقتلهم”.

وقال هلال هشام رجل أعمال في طرابلس لديه صديقين يمتلكان متاجر يرتادها المسلحين السوريين: “حاول أحد أصحاب المتاجر الاتصال بالشرطة عندما جاء السوريين في المرة الأولى كان من الواضح العناصر التي سرقت لكن بالطبع لم تفعل الشرطة شيئاً إنها حكم الميليشيات بطرابلس، أصحاب المتاجر ليسوا سعداء بحضورهم لكنهم مطالبون بالتعامل معهم”.

وأضاف هشام: “إنه لا يعلم أن المسلحين السوريين يضرون جسديًا بأي مدنيين وربما يدركون أننا في طرابلس مسلحين جميعا أكن في رأيي هؤلاء الرجال السوريين متطرفين وإرهابيين وداعش، أريد أن أوضح أنني والعديد من المدنيين الآخرين هنا في انتظار دخول الجيش الوطني الليبي إلى طرابلس”.

عزيمة وإصرار الليبيون

تدفق آلاف المرتزقة السوريين من ضمنهم عناصر متطرفة وإجرامية، آثار مخاوف الليبيين من احتمالية عودة الإرهاب والجريمة مجددا إلى البلاد، بعد أن ضحى الشعب الليبي بأرواح شبابهم وأموالهم من أجل القضاء على الإرهاب ودحره من أرض الوطن وبسط الأمن والقانون.

وزاد توافد أعدادا كبيرة من المرتزقة السوريين والأجانب من عزيمة وإصرار الليبيين لمواجهة هؤلاء الإرهابيين والمتشددين والمجرمين، حيث بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الإرهابية الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 261 مقاتل ولازال العدد في تزايد.

ناهيك عن عشرات الأسرى الذين قبض عليهم الجيش الليبي، مما أجبر ذلك العديد من المقاتلين الأجانب إلى الهروب والعودة من حيث جاءوا، بعد ما تأكدوا أن حياتهم بليبيا في خطر ويريدون العودة سالمين، حين أكد أحد المقاتلين هذا بقوله: “أعرف أن حياتي في خطر هنا وألقي القبض على الكثيرين منا، ولو عدت سالما فسأفتح محلا تجاريا”.