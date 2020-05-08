المسماري: الفرق الفنية تعيد 4 طائرات حربية للخدمة

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أخبار ليبيا24

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري اليوم الجمعة أن الفرق الفنية تمكنت من صيانة عدد 4 طائرات حربية كانت متوقفة عن العمل.

وأضاف المسماري أن الفرق الفنية في القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة العربية قامت بترميم هذه الطائرات التي لم تطير منذ سنوات عديدة بسبب أعطال فنية.

وأشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة إلى أن هذه الطائرات هي دعم إضافي للقوات الجوية، مؤكدًا أن السماء فوق ليبيا ستكون آمنة.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، أعلن اليومين الماضيين إطلاق عملية عسكرية تحت مسمى “طيور أبابيل”.

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