إسقاط طائرة تركية مُسيّرة أثناء محاولتها استهداف قاعدة الوطية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أسقطت منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة الليبية، فجر اليوم الجمعة، طائرة تركية مُسيّرة بعد استهدفها أثناء محاولتها شنّ غارة جوية على قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” العسكرية.

وقالت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية: إن “منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة تستهدف طائرة تركية مُسيّرة حاولت شنّ غارة جوية على قاعدة الوطية وتقوم بإسقاطها”.

وكانت مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة قد شنّت مساء أمس الخميس سلسلة من الغارات الجوية استهدفت من خلالها عدداً من المواقع بمنطقة بوقرين شرق مدينة مصراته.

وقد استهدفت هذه الغارات تمركزاتٍ لمجموعات قوات حكومة الوفاق، ومخازن للأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى عددٍ من الضربات الجوية داخل مزارع خُصصت لتكون مواقعاً لهذه المجموعات بمنقطة القداحية جنوب بوقرين.

حيث تأتي هذه العمليات الجوية ضمن عملية “طيور الأبابيل” التي أطلقها سلاح الجو الليبي بالقيادة العامة، والتي لا تزال مُستمرّة حتى هذه اللحظة في قصف مواقع مجموعات قوات الوفاق.