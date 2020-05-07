وزارة التعليم بالحكومة الليبية تطلق قناة تعليمية على موقع يوتيوب

أخبار ليبيا24

أطلقت وزارة التعليم بالحكومة الليبية قناة ليبيا التعليمية على موقع اليوتيوب، وذلك في إطار عمل وزارة التعليم على دعم التعليم الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة، أن الدروس التعليمية أصبحت متاحة لشريحة واسعة من المستفيدين من الطلبة وغيرهم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع ستكتمل باقي خطواته لتضم دروس ومواد علمية تقدم خدماتها التعليمية للعديد من الشرائح التي تحتاج خدمات تعليمية نوعية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تصميم الدروس لتغطي موضوع واحد ومدة مشاهدة قصيرة تتلاءم للعرض على جميع أنواع الأجهزة الذكية، وستكون بمثابة مكتبة مرئية تطبق مفهوم المنهج اللامحدود الذي سيغير جودة التعليم.