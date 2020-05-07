مقتل مرتزق سوري خلال غارة استهدفت معسكر البحرية في تاجوارء

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن المرتزق السوري المدعو أحمد أبومالك النجار قتل خلال ضربة جوية لسلاح الجو التابع للقوات المسلحة في استهداف معسكر البحرية في منطقة تاجوارء صباح الأربعاء.

وأوضح المصدر أن المرتزق النجار قائدا عسكريا فيما يعرف بـ “الفوج الأول” التابع لما يعرف بـ”الفيلق الثالث” الموالى لتركيا “.

وأكد المصدر أن النجار من مواليد 1988 ومن سكان مدينة عفرين شمال محافظة حلب في سوريا، شارك في أحداث الثورة السورية في مارس 2011.

وأشار المصدر إلى أن المرتزق السوري قدم إلى ليبيا وشارك في مواجهة القوات المسلحة الليبية مقابل مرتب شهري 2000 دولار منذ ديسمبر 2019.

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