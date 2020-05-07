لمنحهم حقوقهم كاملة .. شقيق أحد ضحايا داعش يناشد السلطات للاهتمام بأسر الشهداء ومنحهم حقوقهم كاملة شقيق أحد ضحايا داعش : أخي ضحى بنفسه من أجل بناء دولة

أخبار ليبيا 24

الإرهاب لا يعرف إلا الغدر أينما حل ولا يعترف بوطن ولا يملك من الأخلاق شيء سوء عقيدة القتل والذبح والخطف والغدر، يمقت كل مظاهر الدولة وينصب العداء لأي مؤسسة عسكرية أو مدنية .

المهم لدى عناصره عقيدته الفاسدة التي تعتمد على الترهيب والتخويف والقتل والدمار، فقد عمدت التنظيمات الإرهابية إلى اغتيال أفراد المؤسسة العسكرية والشرطية ورجال القضاء والإعلاميين والنشطاء الذي يعتبرونهم عدوهم الأول لأنهم يفضحون مخططاتهم ولا يهابون هذه التنظيمات وهذا شيء غير مسموح به في عقيدتهم لأنهم يشكلون خطر عليهم وعلى أفكارهم وتطلعتهم من حواداث الاغتيال .

شعيب عبد الله صالح يروي لإخبار ليبيا 24 حادثة اغتيال “الصديق” شقيقة – وهو عسكري مواليد 1976 متزوج ولدية أبناء – كلف “الصديق” بمأمورية من معسكر لملودة إلى طبرق في الحادي والعشرين من يناير من العام 2015، حوالى الساعة الحادية عشر صباحاً، و كان برفقة اثنين أنهوا مأموريتهم برئاسة الأركان وكانت تقضي بإجراءات تأمين الطريق بين المخيلي، وبوابة النوار ومنع وصول أفراد تنظيم داعش إليها .

وتابع شعيب عبد الله صالح أنه قبل وصول المغدور به ورفاقه إلى منطقة المخيلي تعرضوا لكمين من قبل تنظيم داعش وقتلوا أخي .

وسرد شقيق المغدور أن أخيه كان يسكن بالإيجار ، ولا يملك سكن مستقل بعد وفاته انتقلت زوجته إلى منزل أهلها هي وأبنائها لعدم مقدرتها على سداد الإيجار .

وناشدت عائلة المغدور السلطات الليبية الاهتمام بأسر الشهداء ومنحهم حقوقهم كاملة لأن هؤلاء ضحوا بأنفسهم من أجل بناء دولة .

ومنذ أن حاولت التنظيمات الإرهابية السيرة على بعض المدن في ليبيا بدأت في اتباع أساليب الترهيب والوحشية في التعامل مع الجميع لإظهار قوتهم وبطشهم وسيطرتهم.

وعمدت التنظيمات الإرهابية إلى قتل المعارضين لها بطرق وحشية وبث بعض تلك الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة منها لإيصال رسالة بأن هذا هو مصير كل معارض لها وبذلك تضمن عدم خروج أي أصوات معارضة لها.

قطع الرؤوس والأيدي والقتل بالرصاص والجلد والتعليق في الطرقات العامة بعد القتل والتفخيخ والاغتيال بعد التتبع والترصد والتهديد والوعيد كلها أساليب اتخذتها هذه التنظيمات الإرهابية ضد كل من رأته يهدد وجودها ويشكل خطرًا عليها.

إلا أن أحلام التنظيمات الإرهابية ضاعت وتلاشت أمام رفض قوات الجيش والليبيين ومقاومتهم لهذه التنظيمات وعلموا أن مصيرهم محتوم وأنهم إلى زوال وأن دولتهم المزعومة ماتت قبل أن تولد.