لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في ليبيا تحديثات كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدم تسجيل ليبيا حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز، في بيان اليوم الخميس، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع عدد (68) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه عقب الفحص المختبري تبين أن كافة نتائج التحاليل سالبة وخالية من الفيروس.

وبهذا تكون الأرقام المسجلة في ليبيا بشأن فيروس كورونا، كالتالي: إجمالي الحالات (64) والحالات النشطة (37) وعدد المتعافين (24) عدد الوفيات (3).