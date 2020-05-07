ديوان المحاسبة الليبي بطرابلس يعقد اجتماعا عبر الانترنت مع لجنة الخبراء بالأمم المتحدة

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عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس، خالد شكشك، وعدد من المسؤولين بالديوان، اجتماعا عبر الإنترنت مع لجنة الخبراء بالأمم المتحدة بشأن موضوعات متعلقة بعمل الديوان.

وأوضح ديوان المحاسبة، أن الاجتماع تناول متطلبات إتمام المراجعة الدولية للمصرف المركزي وأهمية مراعاة القوانين المحلية، كما تناول الطريقة التي يتم بها إنفاق الأموال العامة ومتطلبات تحقيق العدالة المجتمعية في الانفاق العام.

وبين الديوان، أن الاجتماع تناول أيضًا العمليات الرقابية التي ينفذها الديوان على المؤسسات السيادية على وجه الخصوص المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار وأهمية تقديم الدعم والتعاون الدولي مع ديوان المحاسبة لدعمه في تحقيق رقابة فاعلة على الأموال العامة.