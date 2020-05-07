داعمًا له في مواجهة السراج .. المشري يبحث مع الكبير سبل معالجة ارتفاع الدولار في السوق الموازي

داعمًا له في مواجهة السراج .. المشري يبحث مع الكبير سبل معالجة ارتفاع الدولار في السوق الموازي اللقاء شهد مناقشة توفير الخدمات الأساسية للمواطنين واحتياجات الأسر النازحة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أمس الأربعاء، محافظ المصرف المركزي طرابلس، الصديق الكبير، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، لمناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد، في إشارة إلى دعمه للصديق الكبير، على حساب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان له، أن اللقاء شهد مناقشة توفير الخدمات الأساسية للمواطنين واحتياجات الأسر النازحة، وسبل معالجة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي في السوق الموازي، بالإضافة إلى سير عمل هيئة الرقابة الإدارية والسبل الكفيلة بمساعدتها في أداء مهامها الرقابية على أكمل وجه.

وحسب البيان، تطرق الاجتماع إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة وباء كورونا، وتسخير كل الإمكانيات المطلوبة بشأن ذلك، بالإضافة إلى متطلبات المؤسستين العسكرية والأمنية.

وتبادل الكبير ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، خلال الأيام الماضية، خطابات التخوين وتبادل الاتهامات، حول السياسات النقدية وإقفال منظومة بيع النقد الأجنبي، وتأخير صرف مرتبات الموظفين، ومخصصات البلديات لمواجهة وباء كورونا، ومخصصات السلع المراد توريدها، وغيرها من الأمور الاقتصادية.

وينقسم المصرف المركزي إلى فرعين أحدهما في العاصمة طرابلس برئاسة الصديق الكبير، والثاني في البيضاء برئاسة علي الحبري، ما يؤدي إلى ارتباك كبير وتخبط في السياسة النقدية بالبلاد.