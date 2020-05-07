تواصل غارات سلاح الجو على أهداف شرقي مصراتة

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كشف مصدر مطلع أن طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة تواصل الضربات الجوية العنيفة على عدد من الأهداف جنوب شرق مصراتة.

وأضاف المصدر أن الغارات استهدفت نقاط مسلحة لعناصر قوات الوفاق في مزارع النهر في منطقة بوقرين جنوب شرقي مصراتة.

وكان سلاح الجو شن يوم أمس الأربعاء غارات هي الأعنف استهدفت مخازن ذخيرة وأسلحة في الكلية الجوية بمصراتة، وصل عددها لـ 18 ضربة جوية.

في حين قال الناطق باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، إن الانفجارات وقعت نتيجة اشتعال نيران بشكل عرضي بالقرب من بقايا ألغام وقذائف، كانت قد جمعت لغرض إتلافها.