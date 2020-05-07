تشكيل لجنة لحل مشكلة البطالة في الجنوب الليبي

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اتفق رئيس الحكومة الليبية السيد عبدالله الثني مع عضو مجلس النواب عن الشاطئ الدكتور الهادي الصغير على تشكيل لحنة لحل مشكلة البطالة في الجنوب الليبي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني والصغير يوم الأربعاء في بنغازي لمناقشة احتياجات المنطقة الجنوبية المتعلقة بإقامة عدد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية وصيانة المرافق الصحية ببلدية القرضة الشاطئ.

وتناول الاجتماع كذلك، تجهيز بعض العيادات والمستشفى القروي القرضة، كما تطرق إلى مشكلة الباحثين عن العمل في المنطقة الجنوبية.

وأكدت الحكومة، أن في ختام الاجتماع جرى الاتفاق على تشكيل لجنة لحل هذه مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل لشباب المنطقة الجنوبية كافة.