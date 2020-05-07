تشكيل لجنة لمكافحة وباء كورونا في الغريفة

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أخبار ليبيا24

أصدر المجلس البلدي الغريفة قرار رقم 7 لسنة 2020م بشأن تشكيل لجنة فرعية لمجابهة فيروس كورونا في البلدية.

وضمت اللجنة عضو المجلس البلدي الغريفة التواتي محمد بكه، ورئيس لجنة الصحة والعمل بالبلدية ربيعة عبدالجليل صالح ومدير مركز شرطة الغريفة أحمد بوعين وعياشي صالح عبد السلام عن المنطقة الجنوبية أوباري وغات.

هذا وضمت اللجنة أيضا مدير الخدمات الصحيه بالبلدية سليمان مادقو و فوزية محمد مسعود رئيس مفوضية المجتمع المدني وعز الدين هويدي عن الحرس البلدي عن وادي الآجال وأمود العربي عن الهلال الأحمر أوباري.

وكلفت اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا في البلدية والاستعانة بمن تراه مناسبا للمساهمة في هذا العمل.

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