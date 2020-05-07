بلدية سرت تخاطب مديرية أمن أمساعد بتسهيل إجراءات مواطني البلدية العالقين في مصر 215 شخصا من بلدية سرت عالقين في مصر بسبب كورونا

أخبار ليبيا24

خاطب رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم، مديرية أمن منفذ أمساعد بشأن تسهيل إجراءات مواطني البلدية العالقين بالأراضي المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددهم 215 شخصًا.

ووجه رئيس المجلس التسييري بسرت إلى مديرية أمن منفذ أمساعد كتاب رسمي يطلب فيه تسهيل اجراءات العالقين الموجودين حاليا ووفقا للكشوفات الواردة للمجلس وتم اعتمادها.

وفي السياق، بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت مع المنسق الاجتماعي للقيادة العامة بالبلدية آخر المستجدات فيما يتعلق بملف العالقين من أبناء سرت بالأراضي المصرية.

وجرى خلال الاجتماع بحث ما تم اتخاذه من التدابير اللازمة لوضع آلية عاجلة لكيفية دخول العالقين من أبناء سرت والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باللجنة العليا لمكافحة جائحة فيروس كورونا، وكذلك التنسيق مع اللجنة المكلفة بسرت والمجلس الاجتماعي لقبائل سرت.