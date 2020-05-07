بلدية بنغازي تباشر في استكمال أعمال رصف الطرق مشاريع رصف الطرف ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي

أخبار ليبيا24

باشرت بلدية بنغازي في استكمال أعمال رصف الطرق التي جرى البدء في تنفيذها خلال الفترة السابقة في إطار العمل على تسهيل الحركة المرورية داخل المدينة.

وبدأت البلدية أعمال رصف ازدواج الطريق الدائري الرابع من تقاطع شارع الأردن وحتى تقاطع شارع سوريا، تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية وتنفيذ شركة الكرامة للمقاولات العامة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني بهدف توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.