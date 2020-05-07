بعد تدخله لمرور أشخاص دون فحص كورونا.. اليعقوبي: ما قام به المشري جريمة يحاسب عليها القانون

بعد تدخله لمرور أشخاص دون فحص كورونا.. اليعقوبي: ما قام به المشري جريمة يحاسب عليها القانون اليعقوبي: شكرًا يا مشري.. فساد سياسي وعدم اكتراث بصحة الليبيين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علقت عضو مجلس النواب الموازي عن بلدية غريان، السيدة اليعقوبي، على استقبال مطار مصراتة لـ “9” مواطنين ليبيين عائدين من تركيا دون الخضوع لفحص كورونا، بتعليمات من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مشيرة إلى أن القنصل الليبي في اسطنبول أخلى طرفه رغم أنه المسؤول الأول.

اليعقوبي قالت، في سلسلة تغريدات لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “شكرًا يا مشري.. فساد سياسي وعدم اكتراث بصحة الليبيين”، مشيرة إلى أنه يستخدم سلطته لانتهاك الخطة المتبعة من حجر صحي وتحاليل لضمان سلامة العائدين وكافة الليبيين.

وأضافت أن ما قام به المشري جريمة يحاسب عليها القانون، قائلة: “نعرفوا مفيش قانون، وإذا بتقولوا اشكوا عند النائب العام فأقول لكم النائب العام والصديق الصور حقوق المواطن الليبي جميعها ضائعة في أرفف مكاتبهم”.

وأشارت إلى أن القنصل المُكلف في اسطنبول أخلي طرفه رغم أنه المسؤول الأول، قائلة: “لن ينجيه ذلك من العقاب ويقول في هذه الرسالة بأن رئيس مجلس الدولة أصدر له التعليمات بالسماح لعدد 9 مواطنين بالعودة دون الخضوع لإجراءات الفحص والحجر”.

واعتبرت اليعقوبي، أن كل الفترة الماضية من الحجر وأخذ الاحتياطات في عودة وسلامة الليبيين ذهبت أدراج الرياح، قائلة: “كم من مشري آخر صاحب منصب وسلطة عليا يتدخل بالإجبار ويرجع مواطنين دون الخضوع لإجراءات السلامة الوقائية من فيروس كورونا”.

وكان قنصل ليبيا العام بإسطنبول، التابع لحكومة الوفاق، فتحي علي الشريف، وجه خطابًا إلى مدير الإدارة العامة للرقابة الخارجية بهيئة الرقابة الإدارية، بشأن أزمة العالقين.

وقال الشريف في خطابه، “إشارة إلى تواصلكم الهاتفي معنا بشأن الاستفسار عن واقعة عودة 9 مواطنين بإحدى الرحلات العائدة من إسطنبول إلى مطار مصراته الدولي، أن ما حدث في الرحلة المذكورة يعتبر استثناء جاء بناء على طلب جهات عليا مسؤولة في الدولة ضمنت أن يتم استقبال الأشخاص المذكورين واتخاذ الاحتياط وإبلاغ الجهات الصحية والمعنية بمتابعة حالتهم”.