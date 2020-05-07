الوطنية للنفط تعتزم إنتاج غاز الطهي في حقل الشرارة النفطي لتغطية الاستهلاك المحلي

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أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركاتها أوشكت على الانتهاء من الدراسة الطموحة التي تقوم بإعدادها بالتعاون مع ائتلاف ريبسول من أجل استخراج غاز الطهي من غاز الشعلة في حقل الشرارة النفطي.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذه الدراسة تتيح غاز الطهي في وقت لاحق للمواطنين في الجنوب بالسعر الرسمي.

وأضافت المؤسسة أن استرجاع غاز الشعلة في حقل الشرارة واستغلاله بشكل جيد سيكون له الفضل في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى جانب التقليل من النفايات.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله أن هذا المشروع سيكون له آثار إيجابية كبيرة على البيئة، والأهم من ذلك أنه سيمكننا من توفير غاز الطهي بأسعار في متناول جميع المواطنين في الجنوب الذين تفاقمت معاناتهم منذ بدء النزاع.

وأضاف صنع الله :”نحن مستاؤون من الأوضاع في الجنوب، حيث تسبب القتال الدائر والاضطرابات في الحدّ من قدرتنا على إرسال شحنات غاز الطهي من المستودعات في الشمال بشكل منتظم، وبالتالي، علينا إيجاد حلول عملية من شأنها أن تعود بالفائدة على المواطنين والبيئة على حد السواء”.

وتابع رئيس مجلس الإدارة :”بلغت المحادثات مع بعض مزودي التقنيات التي سيتم استخدامها في استخراج غاز الطهي من غاز الشعلة مراحل متقدمة”.

وأفاد صنع الله أن هذه التقنيات المتطورة والحديثة ستساعد على فصل غاز الطهي بطريقة سهلة وفعالة من حيث التكلفة ومن المتوقع أن يستغرق العمل على إنجاز هذا المشروع 18 شهراً.