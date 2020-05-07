الصابري يتوج ببطولة الشطرنج عبر الإنترنت

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توج اللاعب حسين الصابري من طرابلس بلقب بطولة الراحل فرج سلطان للشطرنج الخاطف عبر الإنترنت شهدت مشاركة 85 لاعبًا من مختلف المدن الليبية.

هذا وجاء في المركز الثاني اللاعب محمد القمودي من الزاوية وحل ثالثًا محمد الزوي من بنغازي وفِي المركز الرابع عبدالرحيم سهل من مدينة بني وليد وخامسًا سليمان التارقي من بنغازي

ولعبت مباريات البطولة بنظام دقيقة واحدة وبزيادة ثانيتين عن كل نقلة وكانت البطولة برعاية شركة الأرشيف لتقنية المعلومات التي تكفلت بقيمة الجوائز.

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