الحرس البلدي طبرق: سنغلق 47 رياشة لعدم مطابقتها للشروط الصحية

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس وحدة الإعلام في جهاز الحرس البلدي البطنان مصطفى عوض زاكي اليوم الخميس، سيتم إغلاق 47 رياشة لعدم مطابقتها للشروط الصحية.

وأضاف زاكي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أنه بعد حملة مكثفة وتعليمات من المجلس التسييري والإصحاح البيئ على الرياشات بمدينة طبرق سيتم إغلاق الرياشات لعدم مطابقتها للشروط الصحية.

وأوضح رئيس الوحدة أن عدد من العمالة الوافدة يعملون في هذه الرياشات ليس لديهم شهادات صحية ولايوجد نظافة أو ارتداء الملابس الخاصة بهم.

وأشار زاكي إلى أن طريقة الذبح غير صحيحة حسب تعليمات الإصحاح البيئي والذي يسبب خطورة على المواطن وينقل الأمراض.

وأفاد رئيس الوحدة أن أغلب هذه الرياشات بجوار محلات الخضروات ويعتبر الدجاج من أسرع ماينقل الأمراض للبشر.

وأكد أنهم قاموا اليوم بالمرور على ساحات بيع الخضروات وضبطوا كميات كبيرة من الخضروات الفاسدة التي كانت معدة للبيع، لافتا إلى أن أغلبها بقايا من الخضروات التي تباع في الهناجر.

وذكر زاكي أن هذه الحملة سوف تستمر إلى نهاية شهر رمضان لإغلاق كل المحلات المخالفة في الأسعار والشروط الصحية.