البعثة الأممية بليبيا ترحب بإعادة تنظيم هيكلية إدارة شركة البريقة

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإعادة التنظيم الهيكلي التي أجريت مؤخراً للجنة الإدارة في شركة البريقة لتسويق النفط.

وأكدت البعثة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر سيسمح بتحسين الأداء الوظيفي لهذه المؤسسة الحكومية الهامة، على حد قولها.

وجددت البعثة، مناشدتها لجميع الليبيين بالعمل بشكل بنّاء من أجل توحيد المؤسسات الليبية، وذلك وعلى النحو الوارد في قرارات مجلس الأمن المتتالية، بما في ذلك قرار الأمم المتحدة رقم 2509 لسنة 2020.

ودانت البعثة، أية أعمال من شأنها أن تضر بنزاهة ووحدة المؤسسات الإيرادية للدولة الليبية بما في ذلك ما يجري من أعمال لتصدير النفط الخام بشكل غير مشروع أو استيراد منتجات نفطية عبر قنوات غير مشروعة.

وطالبت البعثة الأممية، بضرورة أن يُتاح للمؤسسة الوطنية للنفط بأن تبقى طرفاً فاعلاً محايداً قادرا على توفير الوقود لكل الليبيين بغض النظر عن مناطقهم وانتماءاتهم، على حد قولها.

وفي هذا الصدد، حثت البعثة كل الأطراف في ليبيا على التخفيف من حدة النقص في الوقود والغاز الذي يعاني منه الجنوب والعمل بشكل بنّاء لضمان استمرار الإمدادات في كل مناطق البلاد.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت قبل أيام إعادة تشكيل لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط، وتكليف لجنة جديدة برئاسة إبراهيم أبوبريدعة الذي تسلم مهامه من اللجنة السابقة برئاسة عماد بن كورة، مساء الأحد الماضي.