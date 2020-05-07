الاختيار..خيانة العهد والغدر من شيم الإرهابيين

أخبار ليبيا24

يعيش الإرهابيين حياة المطاردة والملاحقة والخوف والأسماء المستعارة والألقاب نتيجة لأفعالهم وجرائمهم لأنهم بالغوا في ارتكاب عدد كبير من الجرائم، فلم يجدوا البيئة الحاضنة لهم، ولم يجدوا من يستقبلهم ولا يأويهم ويوفر لهم المقام.

تركوا أهاليهم وبيوتهم وأعمالهم وصاروا مجموعات مشتتة مطاردة، تسكن الكهوف والجبال والأودية في الصحراء تقتات على السرقة وأعمال الحرابة وقطع الطريق بعد أن تم قطع مصادر تمويلها ودعمها.

الإرهابيين أشخاص بعيدون كل البعد عن الإنسانية، جرائمهم تعدت كافة الحدود، شيمتهم الخوف الغدر والخيانة، فأحداث عدة تثبت أن الإرهابيين لا عهد لهم ولا ثقة، يخونون العهد ويردون الحسنة بالإساءة.

كثير من الإرهابيين أقدموا على قتل أخوتهم وأقاربهم وأصدقائهم وكفروهم لأنهم رفضوا فكرهم وعقيدتهم الضالة، ولن يمتنعوا عن فعل أي جريمة في سبيل تحقيق غاياتهم وأهدافهم الضالة.

في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل “الاختيار” يبارك زعيم جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية المدعو أبو عبدالله العملية الإرهابية التي خطط لها ونفذها المجرم هشام عشماوي الذي خان بلده وجيشه وسلاحه ليبيع نفسه للشيطان.

مشهد آخر من المسلسل، يبين أنه بدأ يضيق الخناق عليهم بعد تكثيف للجيش المصري والأجهزة الأمنية لحملات البحث والتفتيش عن المطلوبين من الإرهابيين في مدينة الإسماعيلية وضواحيها وبدأ عشماوي وصديقه عماد في حياة التنقل وعدم الاستقرار ما أثار سخطهم وعدم رضاهم.

وفي أحد مشاهد المسلسل، عندما لاحظ الرائد أحمد منسي أن أبناء أحد الإرهابيين الذي توجه على رأس قوة للقبض يأكلون الخبز المغموس في الماء، بعث الجندي “ياسر” لجلب الطعام لوالدة الإرهابي وأبنائه ليتحصلوا تلك الليلة على طعام يسد جوعهم.

لكن المفارقة في المشهد الأخير وهي عنوان الحلقة “رد الجميل” رغم أن الجيش أطعم أبناء ووالدة ذلك الإرهابي إلا أنه لازال يعتبرهم كفرة وطواغيت ولابد من قتالهم لأنه الطريق إلى الجنة، والأدهى من ذلك أن يفخخ ذلك الإرهابي نفسه ليقوم بعملية إرهابية في المعسكر ويتفطن له ذات الجندي “ياسر” ويصده ويقع الانفجار ويموت ياسر والإرهابي الذي بالكاد وجد من يدفنه ويسير في جنازته.