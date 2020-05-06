وصول 240 مواطنا ليبيا من العالقين بتركيا إلى مطار مصراتة فور وصول العالقين جرى استكمال كافة الإجراءات الصحية بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل مساء اليوم الثلاثاء إلى مطار مصراتة الدولي على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قادمة من أسطنبول عدد من المواطنين الليبيين العالقين بتركيا، بلغ عددهم حوالي 240 شخصاً.

وفور وصولهم جرى استكمال كافة الإجراءات الصحية بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

فيما أشرف على وصول المواطنين الليبيين، عدد من أعضاء إدارة الخدمات الصحية ولجنة مصراتة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا، وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالغرفة المركزية.

يشار إلى أن عدد العالقين في الخارج وصل إلى حوالي 15 ألف مواطناً، ومن المنتظر استكمال وصول باقي الرحلات تباعا وسط خطة تنفذها اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا.