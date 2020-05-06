وصول عائلات كانت عالقة بدولة مصر لمدينة البريقة بلدية البريقة توفر إقامة للمواطنين في جامعة النجم الساطع لمدة 14 يوما

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبلت مدينة البريقة العائلات الليبية التي كانت عالقة بمصر من سكان البريقة والمناطق المجاورة لها، قادمين من منفذ أمساعد البري .

هذا وسيتم توفير إقامة للمواطنين في جامعة النجم الساطع لمدة 14 يوما، وهي فترة الحجر الصحي المفروضة على كل الوافدين من خارج البلاد.

هذا ورافق العائلات الليبية خلال رحلة العودة إلى البلدية، عميد بلدية البريقة ناصر عطية بوخمادة، ومدير أمن مديرية الهلال النفطي عقيد ايهاب الكزة، وأعضاء اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فايروس كورونا.

و كان في استقبالهم فور عودتهم رئيس مجلس حكماء وأعيان بلدي البريقة العمدة فرج بووازنة ومدير إدارة الخدمات الصحية البريقة بوبكر بالقاسم وعضو اللجنة الطبية الاستشارية البريقة محمد المشيطي.